中市消局創意防災避難包兼野餐墊 引關注

臺中市政府消防局為提升市民防災知能，日前特別設計一款兼具「防災避難包」與「野餐墊」功能的多功能防災宣導提袋，打破防災包的既定想法，讓防災不再只是生硬的概念。

消防局指出，這款樣式係由災害管理科同仁設計，發想為國家防災日及市民野餐日的兩個概念，袋子未展開時，樣式是一個提袋，可做為防災避難包或裝東西的提袋，若將兩側拉鏈拉開並展開，則是一個實用的野餐墊，外觀則印有防災方面常識及應備物資，宣導與顧實用兼備，讓市民了解防災避難包並沒有固定是背包、提袋等形式，重點在能將防災物品進行準備並放入袋子中，並依家庭需要定期更新。(見圖)

多功能防災提袋於114年國家防災日、評鑑、業務訪評等活動亮相，獲得各縣市跟民眾的熱烈響應，消防局表示設計版權將提供各縣市、各局處使用，擴大防災意識的廣度，並於未來防災宣導活動，納入宣導品採購及活動抽獎使用，擴大防災教育推廣效益。