中市消推多功能防災提袋

▲多功能防災提袋外觀簡約時尚，實用又美觀。

近年地震頻繁，防災意識更顯重要。為提升市民防災知能，台中市政府消防局特別設計一款兼具「防災避難包」與「野餐墊」功能的多功能防災宣導提袋，將防災教育融入日常生活，讓防災不再只是口號，而是全家都能輕鬆參與的生活學習。

消防局指出，該多功能提袋可依家庭需求放置防災避難物品，平時也可作為戶外野餐使用。提袋攤開後即成為野餐墊，內側印製多項實用防災知識，包括緊急避難包應備物品、避難收容處所查詢及家庭集合點設定方式、地震發生時的「趴下、掩護、穩住」防災三步驟，以及居家家具固定等防震重點，讓家長與孩子在親近大自然的同時，也能自然交流並學習正確的防災觀念。

消防局也說，該提袋在設計上採防潑水材質，並搭配鮮豔醒目的配色，兼顧實用性與辨識度。地震發生後的避難過程中，可直接作為緊急避難包使用；拉開兩側拉鍊後，亦可迅速攤開成野餐墊，供家人於避難途中短暫休憩，充分展現一物多用的巧思。

消防局長孫福佑表示，這款多功能防災提袋源自消防局同仁的創意發想，透過可愛活潑的圖像設計，將原本生硬的防災知識轉化為親子都能接受的生活教材。