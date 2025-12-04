中市消防員參戰「2025全球極限體能鋼鐵大賽」 邀市民一同參與！

（如圖）從世界警消運動會到全球極限體能鋼鐵大賽。

▲（如圖）從世界警消運動會到全球極限體能鋼鐵大賽。

2025全球極限體能鋼鐵大賽12月13、14日將在台中市政府前廣場盛大舉行，為響應全民運動、提升救災體能素質，台中市政府消防局共24名同仁報名參賽，其中多位曾代表台灣參加今年在美國伯明罕市舉行的「第21屆世界警察消防運動會」，並勇奪多項金牌與前三名佳績，展現消防員平日訓練的堅韌成果。

消防局說，此次賽事除「菁英組」由國內外選手同場競技外，也設置一般民眾可報名的「推廣組」；現場亦規劃「民眾體驗區」，由專業教練帶領安全體驗，不論健身愛好者、樂齡族群或親子家庭，都能在市府前廣場盡情感受運動樂趣。同時，活動現場亦匯集運動品牌、健康飲食與周邊互動攤位，只要參與活動，即有機會抽中長榮航空提供的亞洲或歐洲不限航點來回機票等多項好禮。

消防局邀請全民到場同樂，透過參與極限體能大賽，不僅能檢視消防員救災必備的肌力與體能，也期待藉由消防同仁的投入，鼓勵更多市民養成運動習慣，共同打造健康、活力的運動城市；也歡迎全台民眾於12月13、14日到台中市政府前廣場，一同享受運動帶來的熱血感動。