中市消防局接軌國際趨勢 後勤照護車正式上線
因應近年重大災害態樣日益複雜、救災勤務時間延長，台中市政府消防局於去（114）年度完成採購1輛「多功能後勤照護車」，目前配發於第一救災救護大隊豐原分隊，今(1)日正式上線啟用，作為台中市大型災害及重大勤務的重要後勤支援能量，如其他縣市有救災需要，可依實際需求跨縣市支援。
(見圖)台中市後勤照護車正式上線啟用，作為大型災害及重大勤務之後勤支援能量。
消防局說明，國際間對於消防人員後勤照護已逐步成為重要發展趨勢，於大型災害或長時間救援行動中，均設置專責後勤支援或人員復原機制，以確保救災行動得以長時間、穩定且安全地執行。
消防局指出，消防人員於大型火災、複合型災害、長時間搜尋救援或多點同時發生之災害現場，常需長時間執行高強度任務，體力與精神負荷極大。該輛多功能後勤照護車可即時進駐救災現場，除提供消防人員休息空間、飲水與能量補給、體能恢復及基本健康照護外，車內亦設置除汙用之簡易浴室與廁所，並配置電磁爐、熱水壺、保溫保冷箱等設備，供應熱食及飲品；另備有大川椅、水冷扇等設施，協助消防人員於高溫或惡劣環境下進行適當休息與降溫調節，有效降低疲勞、脫水及環境因素所衍生之勤務風險。
消防局進一步表示，已與大買家、全家及全聯等三家公司簽訂救災後勤物資支援供給協議，透過公私協力方式完善後勤照護機制，使消防人員於高風險勤務中獲得即時且充分的後勤支援，進而提升整體救災效率與安全性，守護市民生命財產安全，也特別感謝大買家所屬的中陽集團策略營運處張聞雨處長親臨現場，見證消防局後勤照護制度的新里程碑。
