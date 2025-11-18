中市消防局與民攜手落實消防安全

消防人員執行本市場所消防安全檢查。

▲消防人員執行本市場所消防安全檢查。

根據台中市政府消防局統計，自110年至113年，台中市每十萬人口建築物火災件數已連續四年為六都最低，展現市府推動消防安全管理的成效；今年（114年）1至10月期間，台中市仍持續維持六都第一（件數最低），顯示火災防制成果持續穩定。

消防局指出，近年市府全面強化消防安全檢查制度，要求特定場所確實辦理消防設備檢修申報，尤其甲類場所合格申報率達100%，為全國最高。消防安檢執行成效亦名列前茅，檢查率達74.47%，為六都第二高；列管家數達3萬4,773家，為六都第二多，顯示消防局積極落實安檢管理，成效顯著。

另根據內政部統計查詢網資料顯示，台中市年度建築物火災案件總數持續下降，113年度共361件，為六都最低。此外，消防安檢限期改善與舉發數據亦呈現明顯下降趨勢，111年至113年間限期改善件數由5,969件降至4,711件，舉發件數由207件減少至188件。這些成果顯示，民間防火意識與自主安全管理能力顯著提升，政府與市民攜手落實消防安全，已逐漸形成正向循環。