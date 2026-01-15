中市消防局追思活動 致敬守護城市的永恆英雄

記者張妤甄／臺中報導

119消防節將至，中市府消防局今（15）日舉行追思紀念活動，由消防局簡任技正林黎銘率領同仁，前往南區半平厝公園及北區英才公園，向已故小隊長陳俊宏及義消副分隊長郭寬雄銅像前行獻花及鞠躬禮，並向遺族家屬表達誠摯慰問與敬意。儀式簡樸隆重，現場氣氛莊嚴肅穆，藉此緬懷追念兩位英烈捨己救人、無畏無懼的崇高精神。

消防局表示，消防與義消人員長年站在災害搶救的第一線，肩負守護城市安全的重要使命。面對高風險的救災救護工作，始終秉持專業與勇氣，挺身而出。殉職先賢所展現的精神，不僅是消防體系最珍貴的傳承，也提醒同仁在全力救災之餘，更應重視自身安全，持續精進專業能力。英雄不曾遠離、精神長存人心，消防局在先賢精神的引領下，將持續提升救災能量與精進人員安全防護，守護市民生命財產安全。

中市府消防局今日舉行追思紀念活動，由簡任技正林黎銘率領同仁，前往北區英才公園，向已故義消副分隊長郭寬雄銅像前行獻花及鞠躬禮。（中市府消防局提供）

簡任技正林黎銘率領同仁向陳俊宏小隊長銅像行獻花及鞠躬禮。（中市府消防局提供）