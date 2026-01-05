中市消防局長率隊慰問和平、谷關、梨山消防弟兄

為感謝台中偏遠地區消防同仁與義消人員全年度守護和平、梨山地區安全的辛勞，台中市政府消防局長孫福佑4日率隊深入大梨山地區（見圖），視察和平、谷關及梨山等消防分隊。此次行程並有沙鹿紫雲宮宮主與大德們一同隨行，共同慰問一線執勤人員。晚間，孫福佑並出席「梨山分隊消防、義消、顧問團年終聯誼餐會」，代表市長盧秀燕感謝義消夥伴無私的奉獻。

孫福佑局長於慰問時，肯定消防人員的專業表現與辛勞付出，尤其和平、谷關、梨山分隊為台中市山域事故專責單位，每次出勤都考驗體力與極端氣候下的應變能力，在崎嶇山徑中與時間賽跑，守護登山客與在地居民的安全。

消防局表示，春節期間返鄉人潮增加，各項救災、救護及防火宣導勤務繁重，消防同仁全年無休、日夜輪值，肩負守護城市安全的重要責任。時值新曆歲首，孫局長特別在春節前安排慰問行程，致贈慰問品並親切與同仁互動，感謝大家犧牲與家人團聚的時間，堅守崗位、無私奉獻。