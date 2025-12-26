中市消防局院前多次電擊無縫銜接葉克膜 成功搶回一命

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府消防局展現精準救護與跨域合作成果，日前成功搶救一名心跳驟停的69歲男子，從報案、院前高級救護到院內葉克膜（ECMO）銜接，完整串起「零延遲救命鏈」，最終患者順利康復出院，成為消防局推動「雙軌派遣」制度的最佳實證亮點。

消防局表示，114年10月17日深夜11時8分接獲報案，西屯區寶慶街一處民宅有男性呼吸異常、意識不清，119受理人員即刻研判為疑似到院前心肺功能停止（OHCA）案件，第一時間啟動「雙軌派遣」機制，同步派遣中港分隊及專責救護隊到場，確保現場即有充足人力與高級救護量能介入。

廣告 廣告

消防局說明，當日救護人員抵達後確認患者已無呼吸、無脈搏，立即展開高級心臟救命術（ACLS），在狹小住宅空間內迅速完成高品質胸外按壓、氣管插管、骨內注射、給藥與多次心律判讀，並搭配自動心肺復甦機及潮氣末二氧化碳監測，全程精準執行。歷經多次電擊後，患者心跳逐步恢復，展現院前高級救護的關鍵價值。

消防局指出，救護人員在送醫途中持續即時回報患者狀況，使醫院端得以提前啟動應變機制。患者到院後，醫療團隊立即接手，啟動葉克膜並進行心導管手術，確認為前壁心肌梗塞導致心臟驟停，成功穩定循環功能。透過院前、院內無縫銜接，患者最終恢復自主心跳與呼吸，並於11月中旬康復出院返家休養。

事後，患者家屬在里長陪同下特別前往中港分隊致謝，感謝救護人員在關鍵時刻堅持不放棄，持續電擊與搶救，才能讓家人平安回家。家屬感性表示，若沒有消防人員的即時判斷與醫療團隊的葉克膜支持，後果難以想像。

消防局強調，「雙軌派遣」可確保現場同時具備充足救護人力與至少兩名高級救護技術員，大幅提升CPR、除顫與藥物處置品質，是提升OHCA存活率的重要制度設計。本案完整展現「雙軌派遣＋院前高級救護＋院內葉克膜」的高效救命模式，也凸顯臺中市在緊急醫療救護體系上的成熟與韌性。

消防局也提醒，民眾若發現親友突然意識不清或呼吸異常，務必第一時間撥打119，並依照指示進行CPR，每一次即時按壓，都可能成為挽回生命的關鍵。未來將持續精進救護裝備、強化專業訓練與醫療通報機制，讓市民在每一個生命危急時刻，都能獲得最即時、最專業的守護。