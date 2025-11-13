中市消防局領航全國跨界合作 推3D列印救護創新教具

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】面對到院前緊急救護日益專業化的趨勢，台中市政府消防局再度領航全國，在緊急救護教育領域再創新局！為追求救護訓練的極致擬真與實戰性，緊急救護科股長郭凱瑭與教官莊曜仲結合產業界、醫學界能量，攜手童綜合醫院急診醫學部主任黃泰霖醫師，以及袥弼科技股份有限公司總經理翁瑞侑博士，共同研發全台首創、具專利的3D列印氣切呼吸道訓練模具，成功開創到院前急救教育的新篇章。此成果不僅讓訓練模型更貼近真實臨場感，更以獨特設計通過專利認證，展現消防局在救護教具研發的領先地位。

廣告 廣告

▲醫界與產業訓練模具設計討論。

消防局說明，過去市面具備氣切訓練功能的高擬真教具多仰賴進口，單價動輒數萬元，不僅耗損維修費高，也使訓練資源難以充分運用。有鑑於此，消防局導入先進的3D列印技術，突破傳統高成本限制，成功實現「低成本、高擬真」的雙重目標。

消防局指出，這款模具凝聚急救實務、臨床醫學與3D列印科技三方專業的力量，由郭凱瑭與莊曜仲提供第一線操作經驗，確保設計能真實模擬各類臨場情境；黃泰霖從醫療指導角度嚴格把關解剖精準度與操作流程，確保模具符合臨床實務；翁瑞侑則帶領團隊運用生物相容性高分子材料列印，精細重現皮膚、軟骨與氣管壁觸感，並結合CAD建模與多次原型測試，最終打造出可替換組件、能模擬多重情境的高擬真訓練模具，充分展現跨領域合作的創新成果。黃泰霖指出，有了專利與在地研發優勢，我們能依中市救護訓練需求持續優化模具設計，使教具更貼近實務、訓練更具效率。

消防局說明，該模具將全面導入台中市各級救護技術員訓練及繼續教育訓練課程中，讓學員能在安全且高度擬真的環境下反覆演練，透過實作培訓建立臨場信心，熟練掌握氣切處置流程，進而提升操作精準度與成功率，為市民爭取更多寶貴的黃金搶救時間。消防局也將持續推動官產醫合作，導入創新科技與醫學專業，未來亦將持續推動創新教學與臨床實證結合，培育更多高品質救護人力，守護市民生命安全。