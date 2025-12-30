中市消防局體驗活動受理報名

台中市政府消防局將於明（一一五）年一月二十四日在市府舉辦「風火輪救援隊－119消防體驗×滑步車挑戰賽」，邀請學齡前小朋友騎著滑步車化身「小小風火輪救援隊」，透過趣味競賽與消防體驗，感受救援精神與團隊合作的重要性。報名時間自昨（三十）日上午10時開跑，民眾可上消防局臉書粉絲專頁填寫報名連結，額滿截止。

消防局說明，此次滑步車挑戰賽以學齡前孩童為主要參加對象，活動中規劃競速組、造型組及總成績獎項，鼓勵孩子在安全無虞的環境下，勇於挑戰自我、展現創意，也讓家長陪伴孩子留下珍貴的親子回憶。相關比賽辦法、分組方式及安全規範，可至台中市消防局臉書參閱公告之報名簡章(https://reurl.cc/6bkaNO)。

活動當天除滑步車挑戰賽外，現場亦安排東森幼幼台的哥哥、姊姊，為大家帶來活力帶動跳，炒熱活動氣氛；同時設有各式各樣的美食市集與消防闖關體驗區，透過互動遊戲向親子宣導防火、防災與緊急應變知識，並結合捐血活動，邀請民眾以實際行動支持消防與醫療救護量能。