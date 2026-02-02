中市消防局：惡意濫打119危害救命通報 零容忍、必要時移送究責

119為國家緊急救災救護專線，是守護市民生命安全的重要防線，任何惡意占用或濫用行為，都可能導致救援延誤，後果不容忽視。台中市政府消防局表示，近日豐原區一名趙姓民眾，於115年1月15日短短24小時內，無正當理由惡意撥打119報案電話高達103通，平均約每14分鐘即撥打一通，嚴重干擾派遣人員判斷與受理真正緊急案件的時效。(見圖)



消防局進一步指出，該名民眾自114年9月27日至115年1月15日期間，累計無故撥打119報案電話多達267通，長時間占用緊急報案線路，直接排擠真正緊急案件的受理與派遣，已對消防救災及緊急救護作業造成實質干擾，嚴重危害公共安全。

消防局嚴正強調，「惡作劇可能成為他人的救命斷點」。消防局對此類行為一律採取零容忍態度，將依《消防法》第18條第2項規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護情事；並依同法第36條第1項第1款規定，違反者可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，情節重大者並得連續處罰，必要時亦將移送相關單位依法究責，絕不寬貸。