中市清潔隊忙廚餘還支援活動 副市長要環局量力而為

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中爆發非洲豬瘟，中央禁止廚餘養豬，台中市議員江肇國今天表示，清潔隊員為廚餘收運，疲於奔命，還被要求到野餐日活動設攤，副市長黃國榮也提醒環保局應量力而為。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍台中市議員江肇國表示，許多清運業者暫停收受家戶廚餘，民眾求助無門，市府環保局官網卻看不到任何廚餘最新公告與指引，反而充斥宣傳普發現金、購物節、市民野餐日等訊息。

江肇國提到，清潔隊員每天忙著廚餘清運，除了家戶廚餘外，也要負責學校產生的廚餘，卻又被要求要到11月2日的野餐日活動擺攤，南屯區宣導一次性吸管變身有趣玩具、中西區設攤花卉手作工坊、沙鹿區則是舊衣再利用、清水區為回收木板打造復古彈珠台。

江肇國說，清潔隊員已經夠辛苦了，難得的假日還不能休息，要求市府應回歸防疫主軸，野餐日活動交給民眾參與，讓清潔隊員可以休息。

環保局長陳宏益表示，會修改官網內容，清潔隊員設攤也是宣導廚餘減量工作的一環。黃國榮則表示，應量力而為，不要讓清潔隊員負擔太多。他希望大家努力防疫，但不要影響大部分人民的生活。（編輯：謝雅竹）1141031