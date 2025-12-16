中市清潔隊水溝撈手機交還 失主竟是25年前軍中同袍

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中清水清潔隊班長黃孟仁，日前接獲有民眾手機掉入水溝請求協助，他以自製工具順利將手機從水溝中撈起，交還失主時赫然發現對方竟是25年前軍中同袍，2人直呼太有緣。

台中市環保局今天發布新聞稿，日前一對白姓夫妻神色慌張到清水區清潔隊表示，載小孩上學途中，手機不慎滑落水溝；黃孟仁抵達現場後，發現水溝邊緣已以水泥封住，溝蓋縫隙狹小，一般工具難以伸入夾取。

黃孟仁靈機一動，返回清潔隊，將平時用於清除違規廣告的伸縮桿前端刀片暫時拆除，改以鐵線繞成圓圈，自製成簡易撈取工具，返回現場嘗試救援；經耐心操作，成功將卡在溝內手機撈起，手機未受損，順利物歸原主。

白姓夫妻表示感謝，白先生更驚喜發現黃孟仁竟是25年前一同接受新兵訓練的軍中同袍，意外重逢讓2人又驚又喜，直呼「真的太有緣分了」。（編輯：陳仁華）1141216