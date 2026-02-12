中市清潔隊部綠美化工程成果亮眼 盛開炮仗花牆成熱門打卡點

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為迎接馬年新春，台中市政府環境保護局推動清潔隊部綠美化工程成果亮眼！位於中西區的清潔隊環保友善停車場及清淨園區外牆，近期炮仗花盛開，火紅花瀑沿牆垂落、隨風搖曳，為街道妝點濃厚年節氛圍，也吸引不少民眾駐足拍照，成為社區賞花新亮點。

環保局表示，中西區清潔隊環保友善停車場於111年興建時，即導入資源循環再利用材料規劃設計，並種植大量綠化植栽與炮仗花，兼顧環保理念與景觀美化。在同仁細心養護下，並施以外埔綠能生態園區沼液作為天然肥料，炮仗花一年比一年繁盛，逐步形成壯觀的火紅花牆，不僅美化環境，也提升城市整體景觀品質。班長徐堡基表示，植栽由機動班負責日常維護，透過持續澆水與施肥，讓炮仗花在每年農曆年前準時綻放，營造喜氣洋洋的過年氛圍，同仁也從中獲得成就感。

環保局另外指出，中平路清淨園區自112年底起亦沿外牆種植炮仗花，打造近900公尺花牆，成功改善鐵皮圍牆單調景觀，也拉近清潔隊與社區民眾距離。花期盛開時，吸引婚紗業者與里民前來拍照取景，成為地方熱門打卡點。班長卓秀春表示，園區植栽多由同仁於例行作業之餘輪流照料，並選用阿罩霧培養土及外埔綠能園區沼液作為肥分來源，實踐資源循環再利用；綠意覆蓋牆面後，不僅提升景觀質感，也讓同仁在忙碌工作中獲得片刻療癒。

環保局長吳盛忠表示，綠美化工程不僅提升視覺景觀，更有助於吸附空氣中懸浮微粒、降低環境溫度、改善空氣品質，是兼具環境效益與城市美學的永續作為。未來將持續推動清潔隊環境改善與綠美化計畫，打造乾淨、宜居、低碳且與社區共好的城市環境。