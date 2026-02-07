中市溪南國中機器人隊全國冠軍挺進美國世界賽 展現偏鄉學子科技實力





臺中市立溪南國中再次證明，偏鄉的孩子擁有震撼世界的力量！在剛圓滿落幕的 2025-2026 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 機器人大賽台灣選拔賽中，溪南國中代表隊展現強大的團隊韌性與頂尖技術，在全國各路勁旅中脫穎而出，勇奪全國總冠軍！並將於今年四月披上臺灣戰袍，遠征美國休士頓，在世界舞台上展現屬於臺灣學子的卓越實力。

本賽季以 「UNEARTHED發掘古遺」 為主題，挑戰隊伍必須模擬考古學家的角色，探索挖掘現場並安全回收珍貴文物。溪南代表隊在「機器人表現」環節中，憑藉精密設計的自主程式，完美克服了地形障礙，精準完成多達十五項場地任務，獲得令人驚嘆的滿分表現！

除了賽場上的競技，學生們在評審環節同樣表現亮眼。面對專業評審的提問，他們條理分明地闡述創新計畫，並將核心價值觀融入互動中。結合了機器人設計、簡報發表與攤位展示的全方位表現，讓溪南國中最終在激烈的競爭中登頂，蟬聯全國最強寶座。

溪南國中雖然地處偏遠，且許多學生面臨家境或學業上的挑戰，但學校透過成立專業社團，深耕 AI、程式設計、電子、物聯網及 3D 遊戲藝術等先端技能，成功為孩子們開啟了另一扇窗。校方因材施教的方針成效斐然，不僅讓學生在賽場上找回自信，更在升學路上創造奇蹟——每年有超過 10% 的畢業生透過「技優甄選」保送公立高職，甚至有校友藉此專長一路深造至成大、中央及中興大學研究所。

校長張祥宜表示，這座總冠軍獎盃是學生與指導老師團隊—啟有老師、浚源老師及柏宇主任長期拚搏的成果。她特別感謝仰望教育基金會長期贊助經費，讓偏鄉社團能永續經營；同時，溪南工商協進會及眾多顧問人士的無私奉獻，更是孩子們最強大的後盾。羅應亮榮譽會長也在賽後大方犒賞學生們最愛的麥當勞，分享獲勝的喜悅。

目前，溪南代表隊已進入緊鑼密鼓的備戰狀態，目標在四月份的美國世界賽中再次突破自我。張校長呼籲社會各界給予這群優秀學子更多關注與資源，讓他們能無後顧之憂地在國際競技場上發光發熱，讓世界看見臺灣偏鄉教育的亮眼奇蹟。

