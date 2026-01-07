中市溪東圖書館在城市裡閱讀紮營 打造生活書房

以登山、露營為館藏特色，將帳篷意象融入閱讀，營造戶外紮營的閱讀情境。

台中市文化局表示，溪東圖書館這座以「節能、永續、健康」為核心理念打造的全新公共圖書館，以人為本、回應環境的設計，獲得專業肯定。溪東圖書館榮獲2023國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎、2025台中市政府公共工程獎建築工程類優等獎，並取得黃金級綠建築候選、建築能效第1+級（近零碳建築）評定等肯定，讓市民在日常閱讀中，自然實踐綠色生活。

「不只建築會呼吸，館內空間同樣貼心！」文化局指出，溪東圖書館是台中首座全面採用系統模組化家具的公共圖書館，所有家具皆於工廠製作後進場組裝，達成「零木作」目標，大幅減少施工粉塵與化學膠合材料污染，讓室內空氣更清新，也讓讀者使用得更安心。模組化家具未來可依需求彈性調整、拆卸重組，陪伴圖書館隨社區一起成長。

溪東圖書館以「登山、露營」為館藏與空間營造主題，將帳篷意象、木質色調與自然元素融入閱讀場域，營造宛如戶外紮營的閱讀情境。開館期間同步推出《閱讀紮營中》登山露營主題書展，精選登山、露營、自然生態與山林教育相關書籍，吸引不少民眾帶著孩子一起「在城市裡親近山林」，從閱讀中學習與自然共好。