中市漢口立體停車場啟動興建規劃 改善停車困境





台中市西屯區華美市場周邊長期因商圈成熟、停車位一位難求，成為地方交通痛點，市議員黃馨慧提案要求市府正視西屯核心生活圈的停車需求，市府終於拍板定案興建立體停車場，預估分五年編列經費12億元，今年啟動設計規劃招標程序。

漢口立體停車場雖然經過市府多次修繕，在google評論皆為負評居多。有網友說「老舊的停車場了，動線不好；但地點非常好，這附近沒有像這麼大這麼多的停車空間了！」、「下雨天會瘋狂漏水」、「鋼構式建築，地板沒黏緊，只要車子一行駛不管速度多慢都很大聲響，好像車子隨時都會掉下來，好可怕」。

黃馨慧表示，華美市場不只是在地居民的「廚房」，更是西屯重要的生活消費核心，周邊餐飲、商店林立，但停車不足長期影響民眾採買意願與交通秩序。這項建設不是為了「多蓋一棟建築」，而是要讓民眾生活更便利，讓商圈能健康發展，也讓周邊道路更安全順暢。黃馨慧指出，呼籲市府在規劃設計階段，應同步考量人行動線、無障礙設施與周邊交通銜接，讓停車場不只是「停得下車」，更要「用得順、走得安全」。未來不論是到市場買菜、鄰近購物，或是與家人朋友聚餐，都能輕鬆停車、安心消費，真正回應市民對便利生活的期待。

交通局停管處表示，漢口立體停車場採原址興建，規模為地下2層、地上5層的立體停車場，未來可提供470席汽車停車格及170席機車停車位，大幅提升周邊停車供給量。預計於今年春節後辦理招標作業，今年底即可完成停車場整體規劃雛形，後續將依期程推動工程興建。





