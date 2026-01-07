中市潭子某國小導師被控公開霸凌學生 校方：已啟動調查

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區某國小郭姓導師遭家長投訴長期在課堂中針對某學生施以嚴重言語與情緒暴力，辱罵其「沒帶腦袋來學校」， 將學生比喻為「烏龜」、「胖子」，並透過反覆逼問、要求全班同學附和的方式，合理化對學生的羞辱與責備，形同公開霸凌；該校校長表示，校方上月接到投訴後立即啟動調查，因學生下週將考試，目前以穩定學生情緒為重點，強調會公正公平處理。

人文基金會今天召開記者會指控台中市潭子區某國小郭姓導師，遭1名家長控訴常以貶抑人格、甚至大吼的言語指責其孩子，甚至孩子未繳作業、物品掉落，也藉此反覆標籤與責備，孩子因容易緊張，難以表達，導師卻持續以逼問方式要求孩子當眾回應，並引導其他學生附和，形成公開羞辱與情緒壓迫。

該校校長表示，校方上月接到投訴後立即啟動調查，釐清是否有上述投訴情形，為保障學生受教權益，學校先在這名導師上課班級安排雙導師方式，以行政入班觀察協助，並滾動式調整，因為學生下週將考試，目前以穩定學生情緒為重點。

校長強調，校方已成立調查委員會，3名委員全都是外聘專家，以示公正公平處理，相關調查程序持續進行中，今天下午並將召開教評會。

