中市烏日九德區段徵收工程施工 大忠南街115年1/15至7/15封閉 籲提前改道

大忠南路道路封閉及改道示意圖。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市烏日九德地區區段徵收工程已進入全面施工階段，配合環中路五段及六段（建國路至精誠南路）拓寬工程施作，目前已封閉大忠南街（龍富路至環中路）及精誠南路（環中路至樂田巷）部分路段。市府提醒，下一階段工程將進一步封閉大忠南街部分路段，施工期程約6個月，自115年1月15日起至115年7月15日止，請用路人提前規劃行車路線並配合改道。

台中市政府地政局表示，因應環中路五段及六段拓寬工程施工需求，施工期間將分階段實施道路封閉與交通調整措施。原行經大忠南街（龍富路至環中路）之車輛，請改由精誠南路通行；原行經大忠南街（環中路至楓樹麻橋）之車輛，請改由楓樹麻橋銜接精誠南路通行，以降低施工期間對交通動線的影響。

道路封閉範圍示意圖。（圖/記者廖妙茜翻攝）

地政局指出，九德地區區段徵收工程完成後，將有效整合區域土地資源，完善道路系統與排水設施，不僅可提升道路服務品質，也有助於打造更安全、友善的行人通行環境，促進地方整體發展。施工期間造成不便，敬請市民朋友體諒與配合。

地政局也提醒，用路人行經施工及改道路段時，務必減速慢行，遵循現場施工人員指揮及交通安全設施指示，以確保行車安全。民眾可收聽警察廣播電台FM94.5掌握即時路況資訊，如對交通改道措施有任何疑問或建議，歡迎撥打台中市市民一碼通專線1999洽詢。