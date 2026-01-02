中市焚化爐不再「消化不良」！科技脫水、養豬場回歸分流

台中市廚餘去化元旦後壓力大減，台中市政府環保局透過政策導流與高科技介入，多管齊下成功緩解焚化爐負擔。根據環保局最新監測數據顯示，全市每日平均產生約280公噸廚餘，其中最具去化壓力的「餐廳事業廢棄物」已由 31家獲准核定的養豬場回歸分流收容，不僅讓資源重回循環鏈，更成功舒緩末端焚化系統的燃燒焦慮。

過去因非洲豬瘟防疫與轉型政策，導致廚餘去化管道受限，大量水分極高的餐廳廢棄物被迫湧入焚化廠，嚴重影響爐床效率。環保局指出，全市每日約105噸的餐廳廚餘是處理重點，為因應中央2027年全面禁止廚餘養豬的緩衝期，市府積極與中央會勘，目前已促成31家符合防疫與環保規範的養豬場恢復收受，這項措施猶如為廚餘去化開啟「洩洪道」，讓具經濟價值的有機廢棄物回流農業循環，不再與民生垃圾爭奪焚化量能。

台中市環保局引進廚餘破碎脫水設備，平均可去除廚餘約30％至40％的水分，有效減輕焚化廠負擔。（台中市環保局提供）

而在市民日常生活的民生端，家戶產生的熟廚餘每日穩定維持在70噸左右。雖然量體穩定，但廚餘「水分高、熱值低」的特性，一向是焚化爐的操作殺手。為解決此難題，環保局在文山焚化廠引進高效能「廚餘破碎脫水設備」，透過物理擠壓技術，每小時能消化8公噸廚餘，每日最高處理量達60公噸。

這套科技武器能有效去除廚餘中30％至40％ 的水分，讓廚餘進入爐床前達成「物理減重」，從源頭解決貯坑積水與酸臭味問題，進而大幅提升焚化爐的燃燒效率與機組穩定度。

