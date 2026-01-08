中市營養午餐免費 藍營籲：應擴大至私校 綠營：欣慰但感慨

民進黨市議會黨團總召周永鴻





台中市長盧秀燕今日宣布將從115學年度起全面補助公立國中小學營養午餐，對此，市議會國民黨團樂見其成，但黨團書記長李中強調，市府補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大補助範圍至所有公私立國中小及高中職學生的營養午餐。民進黨市議會黨團總召周永鴻表示「欣慰但感慨」，多年來在議會不斷提案和倡議 ，終於讓市府聽見家長的聲音。

藍營議會黨團書記長李中

李中表示，台中市議會國民黨議員近幾年來已多次建議，希望市府調高對國中小營養午餐的補助，若市府財源允許，希望最好能全額補助，並應該加碼補助公私立高中職，終於獲得善意回應，市府推出公立國中小營養午餐全面免費政策，並將於今年3月提出追加預算，國民黨團一定大力支持。

廣告 廣告

李中表示，但除了公立國中小學，台中市還有許多私立國中小、公私立高中職的學生未受到照顧，過去黨團也曾提出建議，希望教育局能補助私立國中小及公私立高中職學生營養午餐費，即便每餐只補助5塊錢或10塊錢，都能減輕家長些許負擔，現在既然市府決定全面補助公立國中小學生的營養午餐，他認為應擴大實施補助範圍至私立國中小及公私立高中職學生。

李中強調，教育政策應該是全面性的，照顧孩子也不應該分公立、私立學校或國中、高中，呼籲市府不要差別對待，應同樣全面補助私立國中小學生及所有高中職學生的營養午餐，讓全台中的孩子都能吃得營養，不要輸在起跑點。

對此，民進黨市議會黨團總召周永鴻表示「欣慰但感慨」，多年來在議會不斷提案和倡議 ，終於讓市府聽見家長的聲音；但他也指出，盧市長去年還以免費營養午餐「非法定福利」、「國立高中也沒有」為由不願規劃 ，如今為了政治風向「自打臉」跟進，足以證明過去的阻擋根本只是為了反對而反對。

周永鴻指出，他多次在議會正式提案、質詢爭取免費供應營養午餐，更強烈要求市府應運用新版《財劃法》增加近三百億財源推動 ，盧秀燕卻以免費營養午餐「不是法定福利」、「國立高中也沒有免費供餐」等理由回絕 。

周永鴻最後強調，既然確定實施，接下來的重點就是「品質」，黨團將在議會嚴格監督，確保115學年度上路後，不能因為免費而讓品質打折。市府必須兌現讓這筆預算真正花在孩子的健康上，而不只是政治人物的政績宣傳。

更多新聞推薦

● F-16飛官墜海失聯將進入第3日 卓揆：持續全力搜救