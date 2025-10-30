中市爆非洲豬瘟 盧秀燕挨批「東徐西盧」黃益中：網友還投訴「這件事」
【論壇中心／綜合報導】台中市爆發非洲豬瘟疫情，盧秀燕今（28）日缺席應變所記者會主持市政會議，她表示，台中市維護食安一向採取「最嚴格標準」，查到什麼就報什麼「絕無隱瞞」，但是疫調卻「漏洞百出」，不只豬瘟場仍驗出病毒核酸，甚至究竟是哪一位獸醫師到現場檢驗，都出現「4位醫師」的「資訊落差」，讓民進黨台中市議員周永鴻忍不住痛批「盧秀燕就是徐榛蔚2.0、東徐西盧」，防疫延誤、責任推託、說謊卸責，市府的每一步都讓疫情更失控。
【論壇中心／綜合報導】時事評論員黃益中今日在《頭家來開講》節目中談到，外界講「東徐西盧」，東邊的徐榛蔚不管救災，心裡想的是2028贏回中央執政權，而西邊的盧秀燕，大家忙著防疫非洲豬瘟，她第一時間宣傳她的購物節，黃益中表示，很多台中網友投訴，「連去超市都看到盧秀燕的廣告」，甚至連車子也有，面對台中市議員質詢，經發局長竟然表示「放市長的照片可以刺激消費」，一番話讓黃益中都傻眼，批評「連官員的頭腦都整組壞光光」，黃益中指出，平常在太平盛時，好像大家都覺得沒事、一切安好，可是真的出事的時候，所有的那些荒腔走板，其實市民都看在眼裡。
台中市農業局針對稽查、採檢送驗過程的說法一變再變，引發外界質疑聲浪，台中地檢署昨（27）日約談豬農及獸醫等4人了解案情，訊後皆請回，針對外界質疑，台中市府農業局長張敬昌認了是由豬農自行處理死豬，且因資訊落差，自10日爆發豬隻死亡後，到10月20日才進行採檢送驗。
原文出處：頭家講(影)／中市爆非洲豬瘟 盧秀燕挨批「東徐西盧」黃益中：網友還投訴「這件事」
