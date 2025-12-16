中市犬貓狂犬病疫苗巡迴注射 開跑

為守護市民與毛孩的健康安全，台中市動物保護防疫處宣布，115年度「犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動」正式開跑！動保處將於1月至2月間，優先針對狂犬病高風險區及動物醫療資源較為缺乏地區，規劃辦理13場次巡迴注射活動，免費為設籍台中市的市民提供犬貓狂犬病疫苗及寵物晶片注射服務，邀請飼主把握機會，帶家中毛孩一起迎接健康新年。

動保處說明，凡年滿18歲的飼主，攜帶身分證明文件，並帶著3個月齡以上、健康狀況良好的犬貓即可參加；若毛孩曾於前一年施打狂犬病疫苗，也請一併攜帶注射證明書，以利現場作業。透過巡迴注射服務，不僅提供便利的防疫管道，也協助飼主落實寵物登記與防疫責任。

動保處提醒，犬隻請繫妥牽繩，貓隻需置於寵物籠內，並建議另加放洗衣袋以防逃脫，飼主亦應配合維持寵物間的安全距離與場地整潔。巡迴注射活動除提供即時防疫服務外，也同步宣導正確飼養及防疫觀念，讓犬貓獲得完善保護。

動保處進一步指出，依《動物傳染病防治條例》規定，飼主須每年為犬隻及飼養於室外的貓隻施打狂犬病疫苗，違者可處新臺幣3萬元至15萬元罰鍰，市府亦將持續加強查核。此外，若犬貓發生遺失、送養、出國或死亡等情形，飼主應依規定辦理登記異動；經查核仍顯示寵物在養，卻未完成年度疫苗注射者，將依法裁處。