中市獨角仙生態公園放養獨角仙卻熱死 荒野保護協會要求公佈數量

隔市府日前將獨角仙放養至 獨角仙生態公園的撫育區，造成多隻獨角仙死亡，引來外界質疑。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區獨角仙生態公園，日前移入30隻獨角仙，結果因天氣太熱，死了好多隻，荒野保護協會台中分會因此行文台中市政府，要求市府立即公開獨角仙移入數量、死亡數量、生存狀況及後續監測資料，在尚未完成完整棲地復育及科學監測前，停止後續引入作業，並將現存個體移置至適當棲地，以避免持續傷亡。

建設局對此回應指出，獨角仙生態公園培育區於設計階段，團隊即諮詢東勢林場專業團隊及專家，種植約40棵光蠟樹，配置腐植土、落葉層及灌木等環境元素，逐步營造適合獨角仙棲息繁衍的微棲地，日前因高溫及成蟲適應等因素造成部分獨角仙死亡，養工處經諮詢專業團隊及專家，已增設遮陽黑網、提高灑水頻率、補充落葉與腐植材，持續優化棲地環境，至今未再出現死亡或異常，建設局也將持續蒐集各界建言精進，讓棲地環境更完善。

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荒野保護協會台中分會表示，市府在「獨角仙生態公園」移入獨角仙成蟲，作為生態教育及展示用途，但因環境條件不當，造成大量死亡，此事件已涉及環境教育及野生生物保育的基本倫理，生態教育的核心價值，應建立於尊重生命、維護棲地及理解自然運作機制，而非以人工集中移置大量野生個體的方式營造展示效果，倘棲地條件、食草資源、腐植質環境、遮蔭條件及族群監測機制尚未完備，即大量引入成蟲，將導致個體因環境不適、資源不足或人為干擾而死亡，不僅無助於復育，亦可能成為錯誤的生態教育示範。

荒野強調，獨角仙為生活史完整且高度仰賴棲地品質的昆蟲，其族群維持應以棲地營造及自然繁衍為基礎，而非短期大量放置成蟲供民眾觀賞。若未完成完整生態評估及長期監測，即以人工引入方式進行展示，易向社會傳達「生態保育等於放生」的錯誤觀念，對兒童及一般民眾而言，亦可能成為忽視生命需求的負面教材，要求市府立即公開獨角仙移入數量、死亡數量、生存狀況及後續監測資料；在尚未完成完整棲地復育及科學監測前，停止後續引入作業；儘速邀集昆蟲、生態及保育專家進行現地評估。

另要求立即將現存獨角仙移置至適當且安全的棲地或專業保育場所，以避免持續傷亡；未來應將教育重點轉向棲地保護、生物多樣性及生態系維護，而非以人工展示生物作為主要訴求。

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