中市獸魂碑廢棄角落 議員：彷彿無主孤魂

▲議員黃守達指出，具有90年歷史的「獸魂碑」，任由歷史文物沉沒在工地雜草、建廢堆裡(圖／柳榮俊攝2025.11.21)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今(21) 日進行市政總質詢，議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任等人質詢痛批，市府連一座具有九十年歷史的「獸魂碑」都無力看管，任由歷史文物沉沒在工地雜草、建廢堆裡，充分暴露市府在文資保存上的混亂與怠惰，形同行政失靈。

黃守達表示，獸魂碑建於日治時期，是台中現存規模最大的慰靈碑，象徵城市發展與肉品產業的歷史軌跡，具高度文化意義。然而市府卻讓它長期被丟包在荒地角落，彷彿是「無主孤魂」令人震驚。

廣告 廣告

黃守達質問市長盧秀燕，這麼重要的歷史紀念碑，市府是否認為該好好保存？盧市長僅以「未來北區肉品市場的小型博物館會陳列」。

黃守達更揭露，獸魂碑現場根本是一片工地廢棄區，雜草叢生、垃圾堆積，完全談不上保存。他反問：「這叫妥善保存？連基本清理都沒有，還談什麼文化價值？」更離譜的是，連市府自己都不知道誰是主管機關。文化局推給農業局，農業局又一開始不自知，猶如「多頭馬車、人人卸責」。他直批這是市府最可怕的縮影，整個台中市政府竟搞不清楚一塊歷史碑文由誰負責？

農業局長李逸安最後才承認，目前確實沒有好好保存，並稱將納入冷鏈物流計畫，等同直接證實市府長期放生。

黃守達指出，碑體經歷日治到戰後多次變動，刻文仍忠實記錄台中歷史變遷，即便被威權時期粗糙重刻，也更顯其文資價值。他要求立刻重啟文資審議，不能再讓歷史在雜草堆裡等死。

他更把矛頭指向近期非洲豬瘟風波，痛批市府對動物健康與防疫的傲慢，導致各種亂象頻傳。他強調，「光是市府在這次豬瘟事件的態度，就足以證明獸魂碑值得保存，它提醒我們不能再對動物與過去的歷史輕慢無視。

盧秀燕表示，是否指定文資交由專家判斷，並承諾後續請文化局與農業局協調。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

直播主進校園開播 校長急喊卡 盧秀燕怒太白目

男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了

中市監視器全國最多 議員：荒謬「畫面調不到」