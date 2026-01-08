中市瑞井國小深耕永續教育有成 榮獲114年度教育類國家永續發展獎

台中市大肚區瑞井國小立足大肚山紅土台地，藉由農事體驗了解在地土質特色，克服貧瘠、風勢等難題。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市大肚區瑞井國小立足大肚山紅土台地，以「紅土共ＧＯ永續學校」為發展願景，長期將在地環境特色轉化為學習資源，透過課程創新、校園治理、社區共學及國際交流等多元行動，此次榮獲行政院國家永續發展委員會「一一四年度教育類國家永續發展獎」肯定，展現台中市政府教育局在基層學校落實永續發展的深厚能量與行動力。

教育局指出，瑞井國小以ＨＥＡＴ展能課程為核心，系統性建構學生永續素養，整合「課程教學與行動實踐」、「校園支持與永續資源管理」、「社區共學與在地行動」、「國際視野與永續交流」四大策略。課程主軸涵蓋在地認同、科技應用、美感教育及國際連結，引導學生從家鄉土地出發，結合科技與美感學習，逐步實踐聯合國永續發展目標精神。

教育局長蔣偉民表示，瑞井國小能獲得國家級獎項肯定，關鍵在於全校共同參與、跨域整合與持續精進。學校將科技探究、美感創作、能源管理與在地文化串聯成完整學習脈絡，讓學生不僅學習知識，更能實際行動、回應真實生活中的環境議題。

教育局指出，瑞井國小將AI與科技探究融入課程，結合能源EMS管理、土壤感測灌溉與漏水監測等真實議題，引導學生運用科學與資訊素養進行分析與解決問題；同時善用紅土地景等自然素材進行創作，並與社區長輩共學，讓環境保護與文化美學在世代間傳承。

台中市大肚區瑞井國小為社區傳承紅土精神，在社區新型大樓辦理紅土說故事藝術展。（記者陳金龍攝）

此外，瑞井國小持續帶領學生走入社區，認識紅土地景與在地文化，結合社區職人共同開發課程，推動環保行動，培養孩子成為社區的綠色行動家；並透過國際交流與視訊連結，分享社區生態與學習成果，擴大「在地×國際」的永續影響力。