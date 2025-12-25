中市環保局全面強化衛生掩埋場環境監控 嚴密把關地下水質與居住環境安全

環保局全面強化衛生掩埋場環境監控。（圖/中市府環保局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府環保局持續精進轄內衛生掩埋場環境管理與監控作為，透過完善防滲設施、滲出水處理系統、定期地下水質檢測及現場巡查機制，多層次確保掩埋作業安全，全面維護周邊居住環境與地下水資源品質。

環保局表示，市內各衛生掩埋場均屬合法設置，場區底部全面鋪設不透水布，並設有完整滲出水收集與處理設施，可有效阻隔污染物滲入地下。掩埋過程中所產生之滲出水，均依規定收集後送至處理設施妥善處理或循環使用，確保不影響地下水水質；同時，各掩埋場亦依法每季定期辦理地下水質監測，檢測結果均符合地下水相關管制標準。

環保局進一步指出，為強化掩埋場環境穩定性與安全性，掩埋區均已完成覆土作業，並依地形設置雨水導流及逕流管理措施，有效防範強降雨造成覆土流失或掩埋物裸露情形，降低滲出水混入地表逕流風險，避免周邊環境受影響。

此外，為維護場區秩序與生態安全，環保局於掩埋區周邊設置電圍籬或固定式圍籬，並加裝監視攝影設備，防止野生動物進入掩埋區。環保局亦定期派員巡檢掩埋場整體設施與作業狀況，確保管理機制確實落實。近期中央機關派員查核相關設施與管理情形，結果均未發現缺失。

環保局強調，將持續以高標準、嚴監控的原則辦理衛生掩埋場管理作業，透過制度化檢測與巡查，確保掩埋作業安全無虞，守護市民生活環境品質與城市永續發展。