中市環保局出國考察沒成果 議員批「爽玩」
[NOWnews今日新聞] 台中市議會今(3) 日進行警消環衛業務質詢，議員周永鴻指出，台中市環保局自112年至114年3年間，出國考察與開會旅費合計高達178萬元，其中多數經費來自「台中市環境保護基金」。他痛批，環保局一邊宣稱經費吃緊，卻動用專款專用的環保基金出國「爽玩」，毫無施政成果，形同將基金當作「小金庫」。他並表示，明（115）年度該局國外旅費預算編列約167萬元，將要求議會全面刪除。
周永鴻表示，環保局近三年共有9次出國行程，足跡遍及歐洲、亞洲及大洋洲。112年花費約61萬元、113年約48萬元、114年預估約68萬元，合計達178萬元。明年度預算再編列167萬元，幾乎追上前三年總額，卻看不出任何施政成效，「出國彷彿只是爽玩行程」。
他進一步指出，環保局每年皆在「台中市環境保護基金」中另編一筆出國經費。該基金屬於特別收入基金，應專款用於空氣污染防制、水污染防治、廢棄物處理設施更新與環境教育等核心任務，目的在提升環境品質與永續管理，但環保局卻以此名義支應出國考察，嚴重偏離基金用途。
根據周永鴻提供的資料，環保局112年動支環保基金逾42萬元赴日本參訪焚化爐，113年以30萬元前往新加坡考察空污設施，114年則預算66萬元出訪紐西蘭參訪環境教育，三年合計動支約130萬元。明年度更編列117萬元計畫赴德國、丹麥考察。
周永鴻批評，環保局多次出國卻未見具體成果。文山焚化爐改建案延宕多年、大里掩埋場成為全台最大垃圾山，非洲豬瘟禁餵廚餘後的去化問題亦處理混亂，「考察新加坡、日本、韓國都看過焚化爐與廚餘處理系統，回來依然一團亂，根本毫無實質助益」。
他強調，環保局應專注於改善市政與環境治理，而非花費鉅資出國觀摩。「拿市民的納稅錢去旅遊，還用環保基金包裝成環保考察，這是對市民最大的侮辱。」周永鴻呼籲，市府應立即檢討環保基金使用正當性，避免公帑濫用。
環保局回應表示，市府為推動空氣污染防制，依空氣污染防制法規設立「臺中市空氣污染防制基金」，另依照「臺中市政府及所屬機關學校公教人員出國及赴大陸地區案件處理要點」，環保局編列因公出國旅費可由市庫或基金負擔，環保局受邀出訪或參加國際會議與活動，確因業務需要，且有助推動空氣污染防治國際交流及合作，出訪成果也都依規提列出國報告，資訊公開透明。
