中市環保局引進廚餘固液分離設備 減輕焚化廠負擔

記者張益銘／臺中報導

因應中央廚餘去化政策，臺中市政府啟動應變，由焚化廠協助收受廚餘，考量廚餘含水率高，易造成焚化爐運轉負荷，環保局率先引進廚餘破碎脫水設備，經持續優化已於12月中完成試運轉，平均可去除廚餘約30%至40%的水分，有效減輕焚化廠負擔，提升作業效率與環境品質。

中市環保局長吳盛忠今（2）日表示，農業部自114年10月22日起全面禁止廚餘餵養豬隻政策，環保局即刻啟動應變機制，由臺中3座焚化廠協助收受處理廚餘，平均每日處理量約280公噸。因廚餘因含水率高且低熱值，若直接進入焚化系統，不僅影響焚化效率，也對既有焚化廠設備的處理量能與營運穩定性造成明顯負擔。對此，環保局率先於文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，現已完成設置試運轉。

吳盛忠說明，該套設備於前端採用翻桶裝置，輔助廚餘進料作業，降低人工搬運負擔；廚餘進料後透過人工分選篩出金屬或大團硬塊等不適合破碎物質，再進入破碎及擠壓脫水程序，平均去除約30%至40%的水分，每小時最大處理量約為8公噸熟廚餘，單日最大處理量可達60公噸。

吳盛忠指出，經脫水處理後的廚餘，不僅可減輕焚化爐燃燒負擔，提升焚化效率，也能改善垃圾貯坑因收受廚餘所衍生的積水及抓夾垃圾滑脫等問題，並有助於穩定貯坑內垃圾堆疊狀況，提升焚化爐操作穩定度及整體作業環境品質。

除加強末端處理設施外，環保局也呼籲市民在採買及備餐時，應衡量實際需求避免食物浪費而產生過多廚餘，以落實「惜食」與「源頭減量」。對於蔬果邊角料或廢棄果菜葉等可再利用的生廚餘，也可透過堆肥、資源回收或其他再利用方式加以妥善處理，降低進入焚化體系的負擔。

吳盛忠強調，廚餘減量與資源化須仰賴政府與市民共同努力，透過設備升級、制度調整及全民參與，才能兼顧環境品質、焚化設施穩定運作與永續資源管理目標。

文山焚化廠設置廚餘固液分離機。（中市環保局提供）

文山焚化廠設置廚餘固液分離機組成。（中市環保局提供）