中市環保局打造「環保聖誕樹」成為溫馨打卡新亮點

隨著聖誕佳節將至，台中市政府環保局在南屯區清潔隊隊部大門前的環境教育宣導區，推出以回收素材與再利用裝飾打造的「環保聖誕樹」，為城市增添節慶氛圍，也傳遞永續環保理念，吸引不少路過民眾駐足欣賞、拍照留念。環保局並於114年12月20日（六）至12月30日（二）上班日上午9時至下午4時（週三、週日及12月25日休息）推出「永續聖誕、打卡有禮」活動，邀請市民一同感受不一樣的綠色聖誕。(見圖)

南屯區清潔隊長陳秀玲表示，活動期間民眾只要在「環保聖誕樹」裝置藝術前合影，並將照片上傳至個人社群媒體（如Facebook、Instagram、LINE等），標註指定關鍵字（如：#南屯環保聖誕樹、#資源回收），即可至清潔隊指定櫃台兌換限量小禮物一份，數量有限，送完為止，讓環保行動多一分趣味與溫度。