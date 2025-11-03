中市環保局澄清：廚餘非由梧棲清潔隊載運至案例場更無載運到C養豬場。（圖：前進應變所資料照片）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（3）日公布疫調結果，台中另一大型C養豬場也使用梧棲清潔隊廚餘。對此，台中市環保局表示，梧棲區清潔隊供應熟廚餘給廚餘再利用畜牧場，均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，並非由梧棲清潔隊載運至案例場，更無所謂載運至C養豬場的情形。

農業部次長杜文珍說，梧棲清潔隊的廚餘違規流用給非經許可的C養豬場，C養豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，而案例場廚餘載運車經檢測出陽性，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。

台中市環保局表示，梧棲區清潔隊供應熟廚餘給廚餘再利用畜牧場，均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車到梧棲清潔隊部收運，並非由梧棲清潔隊載運到案例場，更無所謂載運到C養豬場的情形。

由於得標養豬場每次收運廚餘均須簽名以示負責，對於養豬業者是否有冒名不實情形？環保局已調閱監視器，將依法追查究辦。

另外，有關案例場是否涉及分送給C養豬場廚餘，造成後續申報不實，將依廢清法查辦，如果確屬違規最高可處300萬元罰鍰。

而C養豬場雖有取得廚餘再利用許可，但對於C養豬場是否涉及冒名使用梧棲清潔隊的廚餘，卻未如實申報，環保局也將進一步查處，同樣可依廢清法裁處，最高可處300萬元罰鍰。（張文祿報導）