中市環保局舊牛仔褲變身駿馬鬃毛 「馬上幸福」有獎徵答送

▲拉拉熊駕馭牛仔馬。

迎接馬年新氣象，台中市政府環境保護局南屯區清潔隊發揮巧思，在永春東路隊部門口打造充滿創意的春節裝置藝術「馬上幸福」。清潔隊員化身藝術家，利用回收紙箱打造馬身，更具巧思地將舊牛仔褲與廢棄選舉布旗裁剪拼貼成飄逸的馬鬃，拼組出栩栩如生的駿馬，展現資源回收再利用的無限可能。配合新春造景，南屯區清潔隊1月30、31日和2月6、7日上午9時至12時，將舉辦「環保問答送好禮」活動，邀請民眾來觀賞答題拿好禮，共度綠色春節。

環保局長吳盛忠表示，今年是馬年，特別在隊部(永春東路1號)門口製作1隻迷你牛仔馬「馬上幸福」，高約150公分、長約145公分，以用廢紙箱、牛仔褲、塑膠盒、塑膠籃，還有選舉布旗編綁成辮子做為馬鬃及馬尾，由可愛的拉拉熊駕馭，再利用道路清掃把，做成福扇，並以鋁罐裝扮成串小炮竹，以彩球及乒乓球裝點成2棵火樹銀花，熱閙非凡，利用各類回收廢料經過切割、彩繪與重組而成，象徵資源無限循環。

此外，為宣導廚餘瀝水回收的重要性，民眾只要參加環保問答，答對者即可獲得以廢食用油回收及香草植物純露做成的香氛家事皂1塊，每人限送1塊，數量有限送完為止；這款環保皂具有極佳去污力，是過年期間打掃廚房與居家環境的好幫手。

南屯區清潔隊惜物所去年販賣5,982件、減量約3,422公斤。惜物所將於年後115年3月7日下午在隊部門外舉辦淨零二手惜物市集，邀請10位市民共同擺攤免攤費，讓您的舊愛變他人的新歡。有意設攤者，請於2月10日前來電登記(電話：04-24711722)。