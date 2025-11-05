中市環保局、台中教育大學師生攜手淨街 45分鐘撿拾4,480根煙蒂

中市環保局攜手台中教育大學師生淨街，撿煙蒂活動合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為推廣「煙蒂不落地」觀念，台中市政府環保局日前與台中教育大學白子易教授合作，號召16個科系近百位同學一同淨街撿煙蒂，短短45分鐘在台中教育大學及中華夜市周邊道路等處撿拾出煙蒂1.8公斤(估計約有4,480根煙蒂)，呼籲民眾勿隨意亂丟煙蒂，一起讓街道更乾淨美麗。

中教大學生撿煙蒂。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中教育大學白教授說，亂丟煙蒂雖然是個人行為，卻成為全民共同承擔的巨大環境負擔；藉由與環保局合辦煙蒂撿拾活動，讓這些即將為人師表的學生們能實際參與環境行動，親身體會到煙蒂對於環境的傷害，並將煙蒂的危害傳達給身邊有抽菸的家人、朋友知道，未來進一步深植於教學內容，透過從小扎根的環境教育，培養下一代正確的環境倫理與永續思維，共同守護環境品質。

撿煙蒂活動合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

參加淨街活動的鍾同學說，很開心能參與這次撿煙蒂的活動，讓她有很深刻的體悟，原來生活中「隨手一丟」的行為，竟累積出如此驚人的煙蒂數量，她認為環保不僅是撿拾煙蒂或垃圾，更應該由生活中做改變，如果每位抽菸者都能夠使用煙蒂盒，就能減少對地球的傷害，透過這次活動，她更加意識到煙蒂危害的嚴重，同時也會主動告知身邊會抽菸的人，不要亂丟煙蒂，如果可以戒菸最好！

中教大學生撿煙蒂。（圖/記者廖妙茜翻攝）

環保局表示，香菸濾嘴是需要10年以上才能被分解的塑膠垃圾，且小小的煙蒂裡面含有許多化學物質與重金屬成份，若流入大海中除會影響海洋動物及生態環境，更有可能經由食物鏈影響到人類健康，請抽菸民眾務必將煙蒂丟入熄煙桶（盒）或垃圾桶，落實「煙蒂不落地」。

中市環保局攜手台中教育大學師生淨街，撿煙蒂活動大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

環保局重申，將持續透過「多元宣導、巡檢清理、稽查取締」等具體管制作為，同時媒合交通場站、營業場所、商圈等菸蒂熱區於非禁菸區推廣設置熄煙設施，積極改善煙蒂污染問題。如經查獲隨地亂丟煙蒂行為，依廢棄物清理法規定最高可處新台幣6,000元罰鍰，呼籲癮君子勿以身試法，避免破壞環境又傷了荷包及自身健康。