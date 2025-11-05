中市環保局、台中教育大學師生攜手淨街45分鐘撿拾4,480根煙蒂

中教大學生撿煙蒂。（環保局提供）

記者楊文琳／台中報導

為推廣「煙蒂不落地」觀念，台中市政府環保局與台中教育大學白子易教授合作，號召十六個科系近百位同學一同淨街撿煙蒂，短短四十五分鐘在台中教育大學及中華夜市周邊道路等處撿拾出煙蒂一點八公斤，估計約有四千四百八十根煙蒂，呼籲民眾勿隨意亂丟煙蒂，一起讓街道更乾淨美麗。

參加淨街活動的鍾同學說，參與這次撿煙蒂的活動讓她有很深刻的體悟，原來生活中「隨手一丟」的行為，竟累積出如此驚人的煙蒂數量，她認為環保不僅是撿拾煙蒂或垃圾，更應該由生活中做改變，如果每位抽菸者都能夠使用煙蒂盒，就能減少對地球的傷害，透過這次活動，她更加意識到煙蒂危害的嚴重，同時也會主動告知身邊會抽菸的人，不要亂丟煙蒂，如果可以戒菸最好。

環保局表示，香菸濾嘴是需要十年以上才能被分解的塑膠垃圾，且小小的煙蒂裡面含有許多化學物質與重金屬成份，若流入大海中除會影響海洋動物及生態環境，更有可能經由食物鏈影響到人類健康，請抽菸民眾務必將煙蒂丟入熄煙桶（盒）或垃圾桶，落實「煙蒂不落地」。如經查獲隨地亂丟煙蒂行為，依廢棄物清理法規定最高可處新台幣六千元罰鍰，呼籲癮君子勿以身試法。