中市環保局114年全國資源循環績效考核再次勇奪「特優獎」殊榮

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寶之林二手物展售中心。

▲寶之林二手物展售中心。

環境部資源循環署近日公布 114 年度績效考核結果，台中市憑藉創新政策與卓越成果，連續兩年在六都中榮獲「特優獎」，展現市府、企業與市民攜手推動資源循環城市的成果。

環保局表示，台中市持續推動源頭減量與循環利用，包含輔導市場、夜市商圈及量販店成為減塑示範點，推動棒球賽事導入使用循環杯，擴大循環容器供應鏈，及設置愛心飲料提袋與二手袋回收箱，建構完善的減塑循環體系。此外，中市社會局玩具銀行設有14處回收站，並透過志工體驗及資源車推廣惜物共享，及經由環保局南屯惜物所、清淨園區及寶之林二手物展售中心，並結合百貨商場與公益團體共創物品延用途徑，暢通二手物品交流管道，114年二手物再利用達4萬5,000件，展現公私協力落實淨零綠生活的行動力。

環保局指出，為實踐聯合國永續發展目標，台中市資源回收與循環政策推動管理再升級，運用智慧治理的科技力，積極導入AI技術，透過數位監控系統實踐事業與再利用機構智能化管理，並持續鼓勵企業投入永續行動設置「智慧回收站」約118處，提供便利、有趣的回收體驗。