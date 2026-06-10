中市環保農園即起開放報名 抽30名幸運兒免費耕種5個月

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農友於環保農園內進行日常澆水與照護作業。

▲農友於環保農園內進行日常澆水與照護作業。

台中市政府環保局於文山資源回收環境教育園區設置「環保農園」，提供市民免費體驗有機耕作與田園生活，自推出以來深受好評。115年第2期種植期間為7月15日至12月15日，報名時間自即日起至今年6月25日下午5時止，將公開抽出30位正取及10名備取名額，歡迎有興趣的市民朋友踴躍參與，一同感受都市中的農耕樂趣。

環保局分享，今年第1期共有30位農友參與，成員包含退休長輩與上班族。許多農友平日工作忙碌，假日則帶著孩子到農園澆水、除草、採收，不僅放鬆身心，也成為難得的親子時光。農友范先生表示，先前因工作繁忙無法天天照顧菜苗，所幸其他農友主動協助澆水，讓蔬果重新茁壯；嚴先生也開心展示親手照顧的四季豆、豌豆成果；董小姐則分享，園裡玉米在雨水滋養下長得又快又甜，能親手採收、品嚐自己栽種的無毒蔬果，讓全家人吃得更安心。

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環保局提醒，環保農園以有機、無毒、自然農法等安全方式栽培，園內不得使用化學物質或藥劑。如有施肥需求，可使用環保局以回收的生廚餘製作的優質「就是肥」肥料。此外，耕作所需之工具與用品需自備，且為維護下一位參與民眾的權益，每期耕作期程結束後，須自行將設置的設施及作物移除，將乾淨舒適的農地傳承下去。

環保局說明，環保農園採事先報名方式，請至台中市政府環境保護局環保農園網頁（https://reurl.cc/KeRjQq）下載環保農園耕作申請表。依欄位填妥申請表後，傳真至(04)2320-7106或親送、郵寄至環保局廢棄物管理科(407台中市西屯區文心路二段588號)。洽詢專線04-22289111分機66420朱小姐、04-23282126林先生。