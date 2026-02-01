中市白營要角生日！盧秀燕現身祝賀高喊：藍白需團結、團結真有力

今日是民眾黨台中市議員江和樹生日，台中市長盧秀燕特地現身祝福江和樹生日快樂，她並喊出「藍白需團結、團結真有力」的口號，期許未來藍白在台中市展現大團結、大合作的氣象。

盧秀燕特地現身祝福江和樹生日快樂。（圖取自江和樹臉書）

江和樹今天（1日）在臉書分享盧秀燕來為他慶生的影片，只見影片中盧秀燕坐在C位，來為江和樹慶生，一群人伸出手疊放一起，盧秀燕笑著喊「藍白需團結，團結真有力」，並祝江和樹生日快樂。

盧秀燕的下一步動向受到外界關注。（圖/資料照）

江和樹直言，「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命。藍白有共同的戰略、共同來拉抬，彼此合作都能夠勝選，亦對未來藍白合作地方聯合政府建立基礎。

江和樹稱，自己感謝盧秀燕的祝福、及說出與自己共同的生日願望，他也希望國民黨與民眾黨高層大家團結一心，共同讓台中更好、台灣更好。

