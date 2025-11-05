中市百年學校文物普查成果亮相 跨域共學啟發文資保存新行動

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為保存台中市中小學百年教育記憶與珍貴文化資產，台中市政府自106年起推動「日治時期創校中小學校文物普查建檔計畫」，今年邁入第3期。台中市文化資產處日前於瑞成書局舉辦「穿越–台中百年學校故事」成果發表會，串連三期參與學校，促進經驗交流與互動，啟發後續文物保存行動與應用發展。

▲在本期調查中，發現保存於大雅國小「鳳凰屏風」，具備文化資產潛力。

文化局表示，文物普查是文化資產保存的重要起點。依文化部文化資產局《文物普查列冊追蹤應注意事項》規範，台中市文化資產處自106年啟動普查以來，已完成中區、南區、北屯、西屯、大甲、大安、豐原、新社、東勢等21個行政區，共普查59所學校、建檔文物907案4,668件。未來第4期將持續清水、梧棲、龍井、大肚、烏日、大里、霧峰及和平等地區，預計於118年完成全市日治時期創校中小學校文物普查建檔。

廣告 廣告

文資處指出，此期普查盤點出多項具「古物」潛力的校園文物。除內埔國小、翁子國小及東寶國小保存的「炸彈殼校鐘」外，大雅國小的「鳳凰屏風」亦極具特色，其髹黑漆木框嵌弦切紋板結構、金色鳳凰對飾雕工細膩，原作為遮蔽奉安庫之用，象徵教育的神聖性與空間權威。另土牛國小的「『文教振興』匾額」為大正15年（1926年）創校時地方士紳捐立，彰顯教育理想與地方文化精神，其校名源自「土牛公學校」，並與清乾隆26年（1761年）立於當地的「土牛民番地界碑」形成重要歷史連結。

文資處進一步說明，具古物潛力的文物可由學校申請進入古物審議程序，若經指定為古物，亦可依文化資產保存法向文化部文化資產局申請相關維護補助。此次普查成果除深化校園文化保存，也可作為學校發展地方文化課程的重要教材，鼓勵學校藉由校史室整理與文物詮釋，結合課程與社區脈絡，培養學生對土地的認同與文化尊重。