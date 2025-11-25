中市百輛YouBike1.0送給花蓮縣府 成「愛心腳踏車」退而不休

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府現正全面推動YouBike2.0，過去的YouBike1.0便功成身退，但YouBike1.0車輛並未閒置，陸續送到需要的公益團體，交通局現今已盤點100輛YouBike1.0公共自行車，經廠商整理及維修保養後，將提供給花蓮縣政府，作為災後重建期間的「愛心腳踏車」。

台中市過去的公共自行租賃為YouBike1.0，由於騎乘民眾更多，因此去年三月退場，共淘汰6千多輛，市府改為更容易裝置的YouBike2.0，現今已達1700多站，有1萬2千多輛，而退場的YouBike1.0，交通局陸續送給有需要的公益團體。

廣告 廣告

由於光復鄉災損嚴重，短途交通工具缺口龐大，中市交通局便盤點100輛YouBike1.0公共自行車，經廠商整理及維修保養後，提供給花蓮縣政府，這批車輛將緊急運往花蓮縣光復鄉，作為災後重建期間的「愛心腳踏車」，協助當地解決因堰塞湖災害導致交通工具大量損毀後，所面臨的短距離代步載具缺口。

交通局長葉昭甫表示，台中市YouBike1.0自行車雖已功成身退，考量光復鄉災損嚴重，短途交通工具缺口龐大，緊急盤點退役YouBike1.0自行車設備，從中選出100輛；而YouBike1.0車體穩固、騎乘安全，是作為臨時公共運輸載具的最佳選擇。

他強調，YouBike1.0原本在台中扮演「綠色運輸最後一哩路」角色的腳踏車，在花蓮災區轉化為「重建力量」與「愛心載具」。並且將優先協助光復鄉災民、學童及重建工作人員滿足買菜、通學或短程移動等基本生活交通需求，加速受災地區的機能恢復。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

「孫大炮」孫金清捐360萬助1000新豐人遊日 今起鳳蓮宮登記

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

黃志明驚傳泰國嚴重車禍身亡 家屬悲慟證實

