中市監視器全國最多 議員：「畫面調不到」

[NOWnews今日新聞] 台中市監視器建置量全國第一，但維護、汰換與區域分配卻遭質疑。市議員吳瓊華今（19）日在市政總質詢指出，監視器是警方破案重要工具，市府應落實管理，3.2 萬支鏡頭稱冠全國，避免設備故障卻無人處理，造成治安黑洞。

依市府資料，台中已完成 7,282 組、逾 3.2 萬支監視器。吳瓊華指出，監視器為警方偵查案件不可或缺，但各地仍頻傳「畫面調不到」「監視器壞掉」等情形。她要求市府說明盤點原則、維護制度與破壞件數，他強調，建得多不代表有用，關鍵在管理是否到位。

吳瓊華說，服務處多次接獲陳情，民眾報案竟被要求自行找私人影像！指公有監視器故障，警方無法調閱，只能請民眾自行尋找私人監視器協助破案。她批評，「這非常不合理！公部門應主動協助，而非把責任推回民眾。」並要求市府公布透明、便民的調閱流程。

吳瓊華指出，台中市監視器分布仍呈現「市區多、原縣區少」。近年以汰換為主，新增量有限，更加深區域落差。她特別點名烏日高鐵特區，指出人口、交通與商業量快速成長，監視器卻明顯不足，恐影響治安與城市門面。

吳瓊華要求市府立即強化監視器管理，並提出訴求：全面改善維護制度，確保監視器正常運作。建立公開、便民的調閱流程，必要時協助民眾調查私人影像。重新檢視全市分配標準，縮小市區與舊縣區差距。烏日高鐵特區優先增設，盡速補足監視器不足問題。

她強調，監視器是守護治安的重要基礎建設，「市府應確實維護、合理配置，才能真正提升市民安全。」

