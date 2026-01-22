中市社局加強低溫訪視 守護街友平安過冬

受到強烈大陸冷氣團影響，台中市日昨夜間氣溫將降至12度，社會局全面加強低溫訪視，守護街友平安過冬。社會局表示，上一波低溫關懷中，社工發現蜷縮在霧峰百姓公廟的阿忠，緊急協助他前往避寒處所，更積極說服阿忠接受臨時安置，結束流浪的日子，準備重新出發。（見圖）

社會局指出，社工日前發現阿忠的時候，他因為寒冷不停發抖，社工立即提供外套、毛帽等保暖物資，考量夜間低溫恐危及安全，緊急協助阿忠前往人安基金會避寒。進一步了解，阿忠原本從事粗工，因離婚導致家庭關係疏離，又長期受疾病所苦，無力負擔房租而被迫流落街頭。

面對社會局即時伸出援手，阿忠感動表示：「心裡真的很溫暖！」也坦言不想再流浪，希望重新站起來。社工感受到他想要改變的決心，隨即協助安排至社會局臨時安置處所，後續將透過專業輔導與支持，陪伴阿忠逐步適應生活、重拾信心，朝向自立之路重新出發。

社會局表示，自1月以來，低溫關懷訪視街友205人次，發放保暖用品453份、餐食102份，主動持續將溫暖送到街頭最需要的角落。若有善心人士或團體欲發放物資，請先聯繫社會局（電話：04-2222-1527*101），由專責單位協助統籌分配，避免資源重複或造成環境髒亂。若發現街頭有受寒街友，可撥打110通報，由警方協助後續緊急安置，共同守護寒冬中的每一份生命溫度。