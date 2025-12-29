中市社會住宅突破萬戶 公寓大廈治理連8年全國特優
記者張妤甄／臺中報導
在城市快速發展的同時，如何兼顧居住品質、建築安全與社會照顧，是現代都市治理的重要課題。臺中市政府都市發展局表示，中市府近年持續推動社會住宅興建、公寓大廈治理及建築安全制度建構，成果逐步顯現，不僅社會住宅供給正式突破萬戶目標，公寓大廈治理更連續8年榮獲全國特優，展現臺中在打造幸福宜居城市上的穩健實力。
都發局今（29）日指出，截至目前為止，臺中市「臺中好宅」總興辦戶數已達10,450戶，其中已完工4,748戶、興建中5,702戶，社會住宅量能持續穩定成長。值得一提的是，近7年來社會住宅實際入住戶數成長近15倍，在快速擴大供給的同時，市府也同步強化工程品質與居住管理，確保社宅不只是「蓋得多」，更能「住得好」。
在品質表現方面，都發局表示，多處社會住宅工程榮獲國內外建築與公共工程獎項肯定，其中「協園好宅」勇奪有「工程界奧斯卡」之稱的公共工程金質獎特優，榮獲全國第1的最高肯定；「育賢二期好宅」亦獲得2025年臺灣建築獎佳作。整體而言，臺中社會住宅至今已累計獲得超過40座國內外獎項，充分展現社會住宅在設計、施工與使用品質上的量質並進成果。
市府也強調，在擴大供給的同時，持續落實居住正義。依《住宅法》規定，臺中市保障至少40%的社會住宅單元優先提供弱勢家戶入住，讓有居住需求的市民能在安全、穩定的環境中安心生活，發揮社會住宅作為城市安全網的重要功能。
都發局說明，除社會住宅政策外，臺中市在既有住宅與社區治理方面同樣成果亮眼。臺中市目前約有近4萬處公寓大廈，市府長期投入制度建構、社區輔導與建築公安管理，公寓大廈管理業務考核已連續8年榮獲全國「特優」肯定，治理成果深獲中央認可。
都發局補充，自111年起，市府更積極輔導社區成立管理組織，至今已成功協助超過400處社區完成申請，並辦理20場以上「樂居學堂」法令說明會，協助社區強化自主管理能力，提升居住安全與公共空間品質，讓社區治理從制度落實到日常生活。
在數位治理方面，都發局進一步表示，市府建置全國首創的「臺中樂居管家」數位私宅服務平台，整合LINE官方帳號，提供管理組織報備、補助申請、法令查詢、線上學習與諮詢等一站式服務，目前已累積近2萬9千位好友、服務超過10萬人次，有效降低行政門檻，提升社區治理效率，讓都市治理更貼近市民生活。
未來市府將持續以制度完善、工程品質與數位治理3軸並進，穩定推動社會住宅政策，深化公寓大廈治理與建築安全管理，打造安全、有品質且可長久經營的居住環境，讓臺中持續朝向幸福宜居之都穩健邁進。
2025榮獲內政部－都會型甲組特優。（中市都發局提供）
榮獲2024金質獎－建築類特優。（中市都發局提供）
榮獲2025建築園治獎。（中市都發局提供）
台中樂居管家2025年7月1日上線。（中市都發局提供）
