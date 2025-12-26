中市社會局OT不老食光125號餐廳 獲綠色餐飲指南、FMG二星雙獎肯定

中市社會局OT案，委託弘道基金會經營的不老食光125號餐廳，獲綠色餐飲指南、FMG二星雙獎肯定。（圖：中市府提供）

台中市政府社會局以促參OT模式，委託弘道老人福利基金會活化文化資產宮原武熊宅邸，打造高齡友善基地，吸引超過80萬人次造訪，其中的不老食光125號餐廳，更在日前獲得英國永續餐廳協會FMG二星餐廳認證，以及台灣綠色餐飲指南「最友善員工獎」與「資源循環再利用獎」，成功行銷台中的高齡友善經驗。

社會局長廖靜芝表示，不老食光125號餐廳實現友善銀髮就業，14名員工平均年齡67歲、最高齡74歲，從餐飲烹飪到導覽解說，最資深者任職近9年。此外，這裡也是青銀共創實驗基地，與超過50所學校合作，如台中科技大學英日語導覽、台中一中醫療服務學習社代間共學，積極推動跨世代交流，公私協力為歷史空間注入新意義。

廣告 廣告

主廚惠玲姊原本就喜歡烹飪，孩子們長大後，她找到新的生活重心，瓜仔肉丸等家常菜，常勾起客人的溫暖回憶，曾有年輕人感動地謝謝她，終於吃到阿嬤的味道。她說，在家裡煮東西沒什麼人吃，在這裡有很多人吃，客人吃得開心，她也很高興、很有成就感。

為了讓長輩安心工作，餐廳優化工作流程，像每日上班量測血壓、加裝電話筒擴音設備、工作區放置椅子，鼓勵隨時可坐下休息、添購吹落葉機減少清掃負擔。合作配送的台中科技大學實習生，還專門為阿公阿嬤撰寫「送餐攻略」，標示教室位置與動線；推車設計為可爬樓梯與懸掛於機車上，讓外送的長輩更省力、更安全。

弘道老人福利基金會指出，餐廳料理不只溫暖人心，更實踐環境永續，運用庭院種植當季蔬菜；降低一次性耗材，號召超過千人次響應自備餐盒與環保餐具；回收2,010公升廢油製成4萬8千顆環保皂，相疊高度約2.8座101大樓；累計1,970公斤生廚餘投入都市蚓農與庭園土壤改良；與農場合作回收320公斤落葉形成綠色循環，推動食農教育及為建構低碳城市的努力，讓評審眼睛為之一亮。

中市社會局OT不老食光125號餐廳，運用庭院種植當季蔬菜，獲綠色餐飲指南。（圖：中市府提供）

台中市府社會局表示，市府支持民間團體投入創新服務，也長期致力於建構完善的長者支持體系，如敬老愛心卡鼓勵長輩社會參與；超過520處社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、共餐及健康促進活動；區區都有的長青學苑鼓勵長輩終身學習。希望每個長輩都能在台中這座友善的城市安老、共好，享受樂齡生活。（寇世菁報導）