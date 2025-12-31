中市神岡溪洲路、民權西街 1/3啟動路面改善

神岡區民權西街路面龜裂嚴重，將進行改善。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市神岡區溪洲路與民權西街為神岡區重要通行要道，長年車流頻繁，路面老舊不堪，出現龜裂、凹凸不平等情形，影響行車安全。溪洲里長王明洲及多位居民多次向地方反映改善需求。楊瓊瓔接獲陳情後，立即向中央相關部會爭取補助，今日協調市府與區公所會勘，刨鋪工程將於明年1月3日至6日分段施工並實施交通改道

神岡區長梁益明說，溪洲路改善範圍自福民路口至溪洲路430巷，全長約660公尺、平均寬度7公尺，採既有路面刨除重鋪，改善面積約4600平方公尺，工程經費約346萬元；民權西街則自福民路口至民權西街147號旁，全長約580公尺、平均寬度5公尺，改善面積約2900平方公尺，工程經費約198萬元，兩案皆由中央與地方各負擔五成。

梁益明表示，溪洲路及民權西街路面龜裂嚴重，公所自有財源難以一次到位，原規劃採分年分段改善。溪洲里長王明洲說，豐洲路在自來水管線汰換完成後，道路平整好行，民權西街更已逾20年未翻修，感謝楊瓊瓔與市議員羅永珍爭取，讓溪洲路也能一併改善。

