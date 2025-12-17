中市神岡神洲里市民活動中心落成 盧秀燕主持啟用典禮

《圖說》神岡神洲里市民活動中心啟用。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市神岡區神洲里活動中心原設於順天宮2樓，由於巷道狹窄，空間侷促，無法增設電梯，長輩進出相當不便，市府積極尋覓地，向交通部高速公路局承租國道4號橋下土地，投入總經費近1,700萬元，興建一層樓市民活動中心。市長盧秀燕17日主持啟用典禮。

盧秀燕表示，神洲里市民活動中心基地位於國道4號橋下，感謝立法委員楊瓊瓔、市議員羅永珍及里長們積極協調高速公路局出租用地。市府此次投入約1,700萬元，興建近90坪的市民活動中心，為市民打造更優質的生活環境。

民政局長吳世瑋表示，活動中心建物外牆採用鵝黃與淺灰等自然柔和色系，與橋下既有公園景觀相互呼應，並規劃多功能活動空間、儲藏室、茶水間、廁所及停車空間等完善設施，兼顧外觀美感與實用機能。啟用後，將提供里鄰集會、文化交流、選舉投票及避難收容等多元用途，未來也可整合里內資源，持續推動社區化福利服務，打造多族群共享的公共空間，為地方發展與社區營造注入新動能。

神岡區長梁益明說明，活動中心位處國道4號橋下，緊鄰大明路、國豐路與國道交流道，交通出入方便，且建物緊鄰神洲社區公園，並順應既有公園地形設計，保留原有遊憩設施，實現活動中心與公園共融的空間配置，提供市民更具彈性與多功能的使用環境。