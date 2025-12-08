中市移民節慶典展現多元共融新風貌 民政局長：深化交流、共創幸福 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】移民節前夕，台中市政府(6)日在新住民藝文中心前廣場舉辦「繽紛台中、移定幸福」移民節慶祝活動，邀請多國新住民團體帶來精彩舞蹈，並規劃多元文化市集、新住民小學堂闖關、越南斗笠彩繪等體驗活動，吸引大批民眾到場感受多元文化魅力。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席活動表示，市府每年舉辦移民節活動，期盼打造多元文化與族群交流的友善平台，展現新住民的活力與創意，並預祝新住民朋友移民節快樂。

吳局長指出，隨著全球化加速發展，愈來愈多國際朋友選擇移居台中，根據內政部統計，目前台中新住民已超過6.5萬人，為台中社會、經濟與文化注入多元量能，形塑台中特有的城市風貌。市府也積極整合各局處資源，持續推動各項新住民生活適應與輔導措施，並透過節慶活動、家庭與團體支持方案及就業輔導計畫，協助新住民適應在台生活、提升就業與經濟能力，同時促進市民認識新住民多元文化，建構台中成為幸福「移」居的友善城市。

▲「繽紛台中、移定幸福」移民節慶祝活動邀請多國新住民團體帶來精彩舞蹈。（圖／記者謝佩吟翻攝）

吳局長提到，近期台灣出現非洲豬瘟疫情案例，特別呼籲所有新住民朋友務必注意，切勿自行攜帶或請託親友攜帶任何違禁肉製品入境，同時也請大家協助向家鄉親友宣導，勿以郵寄或快遞方式寄送肉品或含肉類的加工食品來台，勿因一時想念家鄉味而誤觸法網，付出高額罰款。

民政局表示，此次活動特別邀集台灣新住民多元文化藝術團等5組新住民團隊，以及賴小不爵士鼓等3組在地團隊輪番登場，從音樂到舞蹈，呈現多元文化交織的繽紛魅力，並規劃多元文化市集、新住民小學堂闖關、越南斗笠彩繪 DIY、印尼蠟染等多項體驗項目，讓民眾深入感受各國文化特色。此外，現場更設置多國語言愛心拍照牆，供民眾合影留念，不僅增添活動的互動趣味，也象徵台中與新住民攜手共融，共同營造「移定幸福」的友善城市氛圍。

▲「繽紛台中、移定幸福」移民節慶祝活動特別規劃新住民小學堂闖關活動，吸引民眾到場感受多元文化魅力。（圖／記者謝佩吟翻攝）

民政局補充，為提升市民對廉政理念的理解並強化反貪意識，政風室特別結合「台中市114年移民節慶祝活動」進行社會參與反貪宣導，以有獎徵答等寓教於樂方式，讓民眾在輕鬆氛圍中吸收廉政業務、消費者保護與反詐騙等重要資訊，期盼讓廉潔觀念更貼近民眾日常，形塑全民共同守護公正透明的社會價值。

活動現場有立委麥玉珍、市議員朱暖英、劉士州、民政局長吳世瑋、中區區長林忠訓、東區區長吳忠聖、西區區長王瑞嘉、南區區長李美麗、南屯區長林秋萬、神岡區長梁益明、大雅區長林麗蓉、霧峰區長張慶庸、石岡區長徐天龍、各區戶所主任、移民署台中第一服務站專員楊孟青、中市新住民事務委員會委員魏秀月、田心里長蔡保秀、南屯里長林秋潭、惠中里長沈呈融等人均到場共襄盛舉，立法院副院長江啟臣、市議員林霈涵也派員致意。