中市稅課收入逼近千億 議員要求提升托育與長照服務





台中市這幾年財政連年超徵、稅課收入逼近千億，市議員要求市府將錢用在刀口上，不要讓托育排不到、兒少照顧來不及、長照等不到、幸福城市成為口號。

台中市議會定期大會市政總質詢，市議員陳雅惠、張芬郁、陳俞融、蕭隆澤、陳淑華、謝家宜等人關心台中托育緊缺、兒少保護人力吃緊、長照不敷需求等議題，要求市府提出具體作為，讓市民安心。

陳雅惠表示，台中公托目前僅46處、1,340名額，但全市0–2歲嬰幼兒超過4萬名，覆蓋率僅3.3%，六都後段班。尤其東、南舊市區家長反映，每次開放名額都是秒殺，甚至有人因搶不到托育名額而不敢生孩子，形成國安問題。她要求市府提出明確時程，達成每區至少一處、量能足夠、家長等得到。此外，台中每年兒少通報超過5,000件，為全國最高縣市之一，但社工人力僅約440人，平均一人負擔70-120件個案，嚴重超量。陳雅惠要求社工人力立即補齊，特別針對高風險家庭應做到「24小時內緊急介入」。此外，台中高齡人口已突破49萬人，長照服務仍頻頻傳出排隊、缺人、等不到，家屬求助無門。

社會局長廖靜芝表示，目前除公托外，台中還有240家私立托育中心及約4,500名居家保母提供托育服務；未來公托仍會持續擴增。至於社工人力部分，全市仍欠缺約50位，但這是全國共同面臨的人力問題，市府已透過案件篩派、分級管理等方式優先處理高風險家庭，確保服務不中斷。衛生局長曾梓展說，台中長照服務均依照中央規定執行，只要透過1966通報，24小時內即會啟動評估，規劃完成後3天內即可提供服務。市府會持續補強人力與服務量能，讓長輩「叫得到、用得上」。

