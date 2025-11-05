中市稽查非洲豬瘟案例場周邊17家東南亞餐廳 肉品、廚餘無違規

台中市爆發非洲豬瘟疫情，案例場遭質疑有收受梧棲區其他餐廳等處廚餘，中市府表示，稽查案例場5公里內的17家東南亞餐廳，均無查獲肉品、廚餘違規事項。另針對案例場陳姓豬農住家9處環境採檢，全部呈陰性。

台中市副市長鄭照新5日出席非洲豬瘟中央前進應變所記者會表示，豬農的廚餘載運車曾在梧棲區四處行動，質疑案例場另有收受他處廚餘，已對案例場5公里內東南亞餐廳展開稽查。（中央社）

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，有民眾發現此案例場的廚餘運載車曾在梧棲區四處行動。台中市政府對此針對案例場周圍5公里內的東南亞餐廳啟動稽查。

台中市衛生局表示，派遣8人共4組，前往17家東南亞餐廳稽查，查驗是否有販售未經查驗或來源不明的食品、豬肉產地標示來源憑證、餐廳是否符合衛生規範、廚餘是否能合法清運。

衛生局指出，無查獲肉品以及廚餘違規事項，另在食品安全衛生規範則有3家不合格，限期改善。

衛生局4日也前往採檢陳姓豬農的住家環境，完成9處採檢，分別為大門門把、踏墊、刀具、冰箱門把、廚餘桶、冰箱冷凍室以及貨車的方向盤、駕駛座腳踏墊、輪胎等，檢驗結果5日出爐，採檢樣本全部呈現陰性。