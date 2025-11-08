中市空屋率達9% 議員促市府活化閒置住宅
[NOWnews今日新聞] 台中市近年空屋率持續攀升，住宅自有率更為六都最低，但社會住宅卻長期供不應求。議員黃守達呼籲，市府應積極提升社會住宅包租代管媒合率，活化閒置住宅，協助弱勢族群及青年安居。
黃守達指出，根據內政部資料，台中市113年下半年低度使用（用電）住宅達10萬3,763宅，空屋率9.09%，相當於每11戶就有1戶為空屋。其中，中區空屋率更高達19.38%，幾乎每5宅就有1宅閒置，情況相當嚴重。
他進一步指出，台中市住宅自有率僅78.97%，為六都最低，反映租屋族群龐大。然而，台中市社會住宅中籤率僅約10%，顯示需求遠超供給。黃守達強調，僅靠新建社宅緩不濟急，應加速推動「社會住宅包租代管」，以短期方式補足住宅缺口。
黃守達並質疑，台中市推動四期包租代管計畫以來，累計媒合逾2萬組房東與房客，但全市仍有超過10萬宅閒置，顯示媒合率仍待提升。他建議市府深入研究，針對空屋集中地區提出更具誘因的政策，鼓勵屋主釋出空屋。
他指出，中區雖為空屋率最高區域，但因多為老舊建築，修繕成本高導致屋主意願低落，凸顯都市更新與再生政策的重要性，也是他過去建議設立「都市再生中心」的原因。
議員王立任則表示，海線地區人口超過51萬人，但僅有約300戶社會住宅，明顯資源不足。他呼籲市府應活化閒置空屋，積極推動包租代管計畫，讓青年及家庭能在地安居。
議員指出，提升社會住宅包租代管媒合率的關鍵，在於強化宣導與提供誘因。都發局應針對10萬多戶空屋業主進行輔導與宣傳，鼓勵釋出閒置空間。另可參考台北市修正自治條例，將包租代管房屋稅率降為1%的作法，以提高屋主參與意願，達到活化閒置、照顧弱勢的雙重目標。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
筏子溪變更案拖6年 議員：地主苦等權益無期
人口爆增、公設縮水 議員：生活品質危機逼近
中市海線共融公園僅三座 議員：被忽略的一角
其他人也在看
解禁首日豬價不跌反升 每公斤破百元 農業部：走向待觀察
我國日前檢出首起非洲豬瘟個案，為了防止病毒擴散，農業部祭出禁運禁宰15天，造成「塞豬」上看39萬頭，7日為解禁後首日拍賣，價格仍達每公斤103.44元，較禁運禁宰前的每公斤96.61元高。中時新聞網 ・ 1 天前
漏水修繕助弱勢 新北防水工會周寶玉榮獲好人好事代表
新北市防水防漏業職業工會理事周寶玉，善用自身專業，近年積極參與及推動工會協助弱勢家庭修繕房屋漏水，為社會公益貢獻心力，獲選年度新北市好人好事代表；勞工局長陳瑞嘉說，新北市勞工不僅以專業奉獻社會，更以熱情協助民眾，讓新北市民安居樂業。勞工局表示，周寶玉出身清寒，自幼立志助人，秉持「心存善念、寬以待人、自由時報 ・ 10 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 11 小時前
「台灣富士山」南庄加里山2登山客迷途走進原始林區 救難人員深入帶出
苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，但是不時發生登山客迷途事件。苗栗縣政府消防局6日下午2點獲報，2名登山客下山時繞錯路線深入原始林區因而失去方向，南庄消防分隊與救難人員立刻入山救援，於6日傍晚6點多接觸到迷途山友後，將人帶下山。自由時報 ・ 11 小時前
假公益真吸金！前名模蕭瑋葶涉協會詐捐逾1.1億 高院撤羈押發回士院
該協會自2011年成立以來，名義上為身心障礙者提供關懷，實際上早已淪為私人吸金工具。檢方調查發現，從2019年至今募款約2.6億元，但真正投入協會營運與公益的僅約1032萬元，其餘資金則流入私人帳戶，包括豪宅、名車、名錶及高檔餐飲消費，甚至還有701萬元用途不明，蕭姓夫妻...CTWANT ・ 10 小時前
去年凱米颱風水林鄉大溝地區淹水嚴重 中央補助6千多萬升級抽水
去年凱米颱風來襲，水林鄉萬興大排因此潰堤，造成大溝、順興聚落及周邊農田嚴重淹水10天，縣府盤點主要因大溝支線排水設備不足所致，因此中央補助6560萬元要新建簡易抽水站及增加抽水站量能。水利處表示，工期預計240天內完成，後續再增加相關抽水設備部分，將持續向中央爭取經費，推動治水建設。自由時報 ・ 10 小時前
蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林宜瑾對此表示，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。民進黨立委郭昱晴也指出，台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
查看導航釀禍！華中橋休旅車自撞翻覆 車上4男2女輕重傷送醫
台北市萬華區驚傳翻車事故，8日凌晨1時許，1名29歲的孫姓男子，駕駛七人座休旅車行經華中橋時，疑因查看手機導航系統，未注意車前狀況，導致車輛自撞分隔島後翻覆，路人見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現車上4男2女分別受到骨折及割傷等傷勢，隨即被送往台大及雙和等醫院救治，所幸經醫師治療後並無生命危險。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 台電台南區處加強樹修礙洗戒備
（中央社記者張榮祥台南8日電）颱風鳳凰逼近，台電台南區營業區加強戒備，已展開樹修及礙洗作業，巡視變電所，以因應風災可能帶來災害。中央社 ・ 11 小時前
分享歐洲商務艙遭酸「大谷翔平老婆還在用iPhone13」 鄭家純1句話嗆爆
「雞排妹」鄭家純近日在社群分享自己搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，沒想到評價商務艙的貼文意外引來網友酸言，有人留言：「看看人家大谷翔平的老婆還在用iPhone13，就你還在那邊炫耀。」對此，她幽默回應：「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平。」逗趣自嘲的回答，瞬間獲得萬名網友按讚支持。自由時報 ・ 10 小時前
越老越有錢！4生肖「晚年翻身變富翁」 財運旺到擋不住
有些人年輕時或許平凡無奇，但隨著歲月累積，福氣與財運卻如滾雪球般越來越旺！《搜狐網》運勢專欄點名4個生肖，年紀越大越有錢，不僅貴人環繞、財運翻倍，晚年生活堪稱人生贏家。中天新聞網 ・ 11 小時前
讚蕭美琴歐洲議會演說！民進黨嘆：鄭麗文在台灣被中國看見
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨稍早發文表示，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。大酸下午將出席紀念活動，追思白色恐怖期間遭處決的中共地下黨員吳石等人的鄭麗文。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
淡水男異想天開掛假車牌上路！躲不過警方AI巡防系統 直呼：太倒楣
淡水男異想天開掛假車牌上路！躲不過警方AI巡防系統 直呼：太倒楣EBC東森新聞 ・ 10 小時前
范世錡爆虐殺于朦朧！「姊姊」露面他私下真面目 讚趙露思超敬業
中國男星于朦朧9月過世至今，網路上流出許多關於他遭虐殺的畫面與音檔，外界普遍認為他死因不單傳，並且對事件仍充滿疑問。男星范世錡被懷疑是參與虐殺的共犯形象重創，新戲《許我耀眼》也遭抵制，演出同部戲劇的台灣女星安唯綾7日出席「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣」聊到與范世錡的相處，低調不願透露太多細節。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 9 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 10 小時前