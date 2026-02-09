中市竹縣提名卡關 鄭麗文：遊戲規則不會改

國民黨年底縣市長選舉在台中市與新竹縣提名陷入僵局，有意參選人均有怨言。對此，黨主席鄭麗文9日表示，「不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於你的選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。」

鄭麗文昨接受網路節目專訪指出，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因當初協商時，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比（民調占70％、黨員投票占30％）」制度，這是國民黨明文規定的初選方式，可以改，但要透過正常法定程序來改，不會是這一次改，「不能比到一半才說遊戲規則要改」。

她強調，一切細節和過程都依照黨提名辦法，不會因人設事，也不會為任何人量身訂做，黨的提名辦法已考量各方面狀況，這麼多年、多次選舉都這樣舉辦，這次一定沒有意外或奇怪規定。

對於有意參選的同志，鄭麗文直言，應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因不理解黨內規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。

她說，協調過程中，地方黨部和中央黨部都多次說明遊戲規則，所以她誠懇建議要參選的同志一定要先靜下來聽清楚、了解遊戲規則，不要誤會，「他們已經盡溝通之能事，規則是很清楚的，不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於你的選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。」

鄭麗文也透露，黨內希望她能在決策上偏袒特定人選，但同樣的話她已講過100遍，正如同她不會指定2028總統候選人一樣，「我不是太上皇，不會指定任何人參選」。至於外界認為「提名進度過慢」，鄭直言，初選過程完全沒有拖延，反而已經跟「粉紅超跑」一樣快。

國民黨副主席蕭旭岑則說，國民黨在各縣市盡心盡力協調，絕不會讓支持者失望，一定在最快時間內提名，但在此之前也須讓黨內初選制度做最大表述及協調，呼籲支持者再給一些時間。

蕭旭岑認為，鄭麗文身為黨主席，面對爭議當然可以乾綱獨斷，但若真的如此，恐怕會冒出更多不同聲音，所以目前先讓有意參選的人做最大表述，同時繼續黨內協調機制。